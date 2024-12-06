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12:31, 6 декабря 2024 года В Орловской областной больнице появилась икона "Скоропослушница" Святыня уже заняла место в больничном храме.



Фото: Евгений Мартынов

Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил новую икону для храма при Орловской областной клинической больнице. В медучреждении появился образ Божией Матери "Скоропослушница", сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Деньги на святыню собирал коллектив больницы вместе с настоятелем храма в честь святителя Луки Крымского протоиереем Андреем Михалевым.

Святыня уже доступна для поклонения в больничном храме. Считается, что через эту икону Богородица быстро откликается на молитвы, особенно в трудные моменты.





Артем Ежаков





