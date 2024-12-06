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15:33, 6 декабря 2024 года Орловские врачи зацементировали поврежденные позвонки пациента Вертебропластику провели в нейрохирурги областной клинической больницы.





Нейрохирурги Орловской областной клинической больницы успешно провели вертебропластику пациенту, страдающему болями в грудопоясничной области. До вмешательства больной безуспешно лечился девять месяцев. Его уже выписали из больницы.



Как сообщили в пресс-службе медучреждения, у пациента нашли сосудистую опухоль тела 12-го грудного позвонка и компрессионный перелом тела первого поясничного позвонка. Врачи через иглу ввели специальный костный цемент в поврежденные участки, и уже на следующий день боль была купирована.





Артем Ежаков





