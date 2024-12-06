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18:32, 6 декабря 2024 года Орловская область передала бронефургоны группировке войск "Север" На передовую отправили две машины.



Фото: Народный фронт Орловской области

Орловский "Народный фронт", федеральное казначейство и профсоюзы культуры совместно передали два бронированных фургона в распоряжение группировке войск "Север". Об этом сообщили в пресс-службе движения. Перед отправкой на передовую бывшие инкассаторские "Форды" привели в готовность к использованию на передовой. Машины забрали военные с купянского и волчанского направлений.



C самого начала СВО Орловской "Народный фронт" передал в зону боев 19 автомобилей повышенной проходимости.



Напомним, что об истории, когда гуманитарная помощь помогла выжить нашим военным в зоне СВО, рассказал губернатор Андрей Клычков. Переданный орловцами броневик спас бойцов от осколков ракеты "Хаймарс".





Артем Ежаков





