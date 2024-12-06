26 орловцев стали почетными донорами России

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17:08, 6 декабря 2024 года
26 орловцев стали почетными донорами РоссииУдостоверения и знаки отличия им вручили в региональной службе крови.
Фото: служба крови Орловской области
Еще 26 жителей Орловской области стали почетными донорами России. Удостоверения и знаки отличия им вручили 5 декабря в торжественной обстановке в региональной службе крови.
Почетных доноров в регионе проживает около 2,5 тысячи, а с начала 2024-го года этот статус получили порядка 100 орловцев.
Чтобы стать почетным донором России, нужно сдать цельную кровь или плазму 40 раз и 60 раз соответственно. Такие доноры имеют право на ряд льгот.
Артем Ежаков