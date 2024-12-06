26 орловцев стали почетными донорами России

Удостоверения и знаки отличия им вручили в региональной службе крови.

Фото: служба крови Орловской области

Еще 26 жителей Орловской области стали почетными донорами России. Удостоверения и знаки отличия им вручили 5 декабря в торжественной обстановке в региональной службе крови.



Почетных доноров в регионе проживает около 2,5 тысячи, а с начала 2024-го года этот статус получили порядка 100 орловцев.



Чтобы стать почетным донором России, нужно сдать цельную кровь или плазму 40 раз и 60 раз соответственно. Такие доноры имеют право на ряд льгот.