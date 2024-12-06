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9:21, 6 декабря 2024 года Орловский боксер Платон Козлов стал Мастером спорта Недавно молодой спортсмен стал двукратным чемпионом мира.





Орловский боксер Платон Козлов стал Мастером спорта. Приказ издало Министерство спорта РФ. О присвоении спортсмену высокого звания сообщила Орловская областная федерация бокса.



Напомним, что в активе Платона Козлова титулы чемпиона Европы и мира среди юношей 15-16 лет. В 2024-м году наш боксер выиграл международный "Кубок Даурия" в Чите и первенство мира среди юниоров в Черногории, где в финальном бою одержал победу над представителем Пуэрто-Рико единогласным решением судей.





Артем Ежаков





