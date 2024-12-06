Десяток домов и школа в Орле остались без отопления и горячей воды

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8:45, 6 декабря 2024 года
Десяток домов и школа в Орле остались без отопления и горячей водыНеудобства продлятся до полудня.
6 декабря десяток домов и школа в Орле до 12:30 остались без отопления и горячей воды из-за снятия заглушек с котла в котельной по улице Левый берег Оки. Об этом сообщили в "Орелгортеплоэнерго".
Адреса, которые затронуло отключение:
• ул. 1-я Посадская, 41, 50;
• ул. Гагарина, 17, 35;
• ул. Левый берег Оки, 27, 29, 43;
• ул. Р. Люксембург, 49;
• ул. Черкасская, 32, 36, 38, 45;
• Воскресенский пер., 13а;
• школа №26.
Артем Ежаков