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15:47, 5 декабря 2024 года Вместе в цифровое будущее: "Ростелеком" определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеров Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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«Ростелеком» открыл прием заявок на XIV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который компания ежегодно проводит для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям. На конкурс принимаются материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 29 февраля 2025 года, посвященные современным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде.





В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

• печатная пресса;

• телевидение и видеоконтент в СМИ;

• радио и подкасты;

• интернет-СМИ;

• социальные медиа;



и три специальные:



• «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России;

• «Технологическая основа для умного дома» — от «Ростелекома»;

• «Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде.



Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2025 года, федерального — в июле 2025 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»: «Мы рады, что конкурс для журналистов ежегодно становится значимой творческой площадкой для обмена опытом и распространения полезной информации. Материалы, подготовленные участниками конкурса и опубликованные в региональных СМИ и блогосфере, привлекают внимание широкой аудитории. Уверена, для журналистов и блогеров, участвующих в конкурсе, особую ценность представляют очные и заочные встречи с ведущими экспертами “Ростелекома” и представителями крупнейших компаний ИТ-сферы. Эти интерактивные сессии дают замечательный стимул для углубления знаний о новейших технологиях и тенденциях развития отрасли, а также поиска актуальных тем и нестандартных творческих решений. Благодаря такому формату взаимодействия конкурс становится настоящим катализатором профессионального развития журналистов и блогеров и вносит большой вклад в популяризацию ИТ-отрасли и поддержку качественной журналистики в регионах». Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса: «Региональные журналисты играют важную образовательную роль в процессе цифровизации и помогают людям понять, как технологии влияют на их жизнь в регионах. Благодаря их работе читатели узнают о новых технологиях и возможностях, учатся защищать свои данные от мошенников в интернете. В наше время, когда технологии быстро меняются, важно, чтобы местные СМИ как можно больше рассказывали об ИТ. Мы готовы поддержать журналистов в этом, предоставляя ресурсы и информацию для создания актуального контента». Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде: «В этом году мы вновь поднимаем важнейшие вопросы безопасности детей в интернете — от кибербуллинга до угроз вербовки в сети. Мы рассчитываем, что конкурсные материалы помогут привлечь внимание к этим вызовам и повысят осведомленность родителей и детей о правилах безопасного поведения онлайн. Чем больше мы говорим об этих рисках, тем ближе к созданию безопасного цифрового пространства для каждого ребенка». Сергей Бондаренко, руководитель редакции специальных проектов «Деловой Петербург»: «Вспоминаю, как 25 назад только что получивший Нобеля Жорес Алфёров рассказывал мне и телезрителям, что вскоре светодиоды станут основным источником освещения на планете. В 2000 году это выглядело абсолютной фантастикой. Как оказалось, в тот момент великий физик позволил нам вместе с ним на секунду заглянуть в будущее, которое сам видел отчетливо, но для всех остальных оно было скрыто в тумане. Такая возможность — главный бонус для журналиста, пишущего о технологиях. И это действительно круто!» Наталья Тимченко, издатель, главный редактор журнала «Брянская ТЕМА», член регионального жюри конкурса: «Как издатель, всегда с любопытством наблюдаю за развитием информационных технологий в разных сферах. Безусловно большую роль в этом процессе играют представители медиасферы. Именно они формируют в обществе интерес к новым инструментам и прогрессивным методам, которые определяют наше цифровое будущее. Уверена, что каждый из участников, готовя свои материалы на конкурс, откроет для себя свежие творческие горизонты с углубленным пониманием специфики ИТ-индустрии».

В состав федерального жюри вошли:



• Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций РБК;

• Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

• Сергей Бондаренко — руководитель редакции специальных проектов «Деловой Петербург»;

• Олег Капранов — шеф-редактор проекта «Технологии» Российской газеты;

• Денис Кусков — генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily;

• Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;

• Александр Щелканов — генеральный директор «Ведомости Северо-Запад»;

• Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;

• Александр Янкевич — главный редактор spbIT.ru, ICT-Online.ru, руководитель проекта ICT2GO.ru.



Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.



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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации занимается развитием цифровых технологий, создает простые и удобные продукты для людей и бизнеса. Минцифры выстраивает электронные сервисы государства вокруг потребностей граждан.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



«Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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Альянс по защите детей в цифровой среде был создан в сентябре 2021 года. Его миссия — развивать безопасное интернет-пространство для детей, в котором они, независимо от возраста и местоположения, смогут общаться и дружить, учиться и развиваться, открывать для себя новые возможности и развлечения. Альянс по защите детей в цифровой среде сейчас — это объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России. Каждый участник подписал хартию и обязуется прилагать максимум усилий для создания безопасной и благоприятной цифровой среды, делиться лучшими практиками и новейшими разработками.



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