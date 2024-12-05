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15:28, 5 декабря 2024 года Мошенники заманивают орловцев в сети дешевой икрой В преддверии праздников аферисты нашли способ вытянуть у людей деньги.



Фото: архив "Вестей"

Жителей Орловской области предупредили о мошенниках, предлагающих купить по привлекательной цене икру и морепродукты. Преступники активизировались накануне новогодних праздников, когда среди населения вырос спрос на эти продукты.



Мошенники создают фишинговые сайты, аккаунты в соцсетях, мессенджерах под видом реального магазина или компании. Люди покупаются на "выгодное предложение" и сами передают персональные данные, например реквизиты банковской карты и таким образом теряют сбережения. Мошенники взламывают банковское приложение и воруют деньги.



- Эксперты советуют приобретать продукты на сайтах проверенных магазинов и маркетплейсов. Информацию и отзывы о них можно найти в сети, - обратились к жителям в пресс-службе правительства Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА





