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15:28, 5 декабря 2024 года

Мошенники заманивают орловцев в сети дешевой икрой

В преддверии праздников аферисты нашли способ вытянуть у людей деньги.

Фото: архив "Вестей"

Жителей Орловской области предупредили о мошенниках, предлагающих купить по привлекательной цене икру и морепродукты. Преступники активизировались накануне новогодних праздников, когда среди населения вырос спрос на эти продукты.

Мошенники создают фишинговые сайты, аккаунты в соцсетях, мессенджерах под видом реального магазина или компании. Люди покупаются на "выгодное предложение" и сами передают персональные данные, например реквизиты банковской карты и таким образом теряют сбережения. Мошенники взламывают банковское приложение и воруют деньги.

- Эксперты советуют приобретать продукты на сайтах проверенных магазинов и маркетплейсов. Информацию и отзывы о них можно найти в сети, - обратились к жителям в пресс-службе правительства Орловской области. 





Ольга СУПОНЕВА
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