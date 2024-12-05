В Орловской области появится новый мусорный перевозчик "Экострой"

Об этом заявили в ходе аппаратного совещания с главами муниципальных образований.

В Орловской области появится новый мусорный перевозчик – ООО "Экострой". С 10 декабря он будет обслуживать Корсаковский и Новодеревеньковский районы. Об этом заявил в ходе аппаратного совещания с главами муниципальных образований генеральный директор ООО "УК "Зеленая роща" Александр Муромский.



Таким образом, число мусорных перевозчиков в регионе достигнет шести. О «Экополисе» известно, что общество зарегистрировано в 2017-м году, его гендиректором является Вячеслав Волков. Основным видом деятельности указан сбор опасных отходов.