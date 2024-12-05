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15:23, 5 декабря 2024 года
В Орловской области появится новый мусорный перевозчик "Экострой"Об этом заявили в ходе аппаратного совещания с главами муниципальных образований.
В Орловской области появится новый мусорный перевозчик – ООО "Экострой". С 10 декабря он будет обслуживать Корсаковский и Новодеревеньковский районы. Об этом заявил в ходе аппаратного совещания с главами муниципальных образований генеральный директор ООО "УК "Зеленая роща" Александр Муромский.
Таким образом, число мусорных перевозчиков в регионе достигнет шести. О «Экополисе» известно, что общество зарегистрировано в 2017-м году, его гендиректором является Вячеслав Волков. Основным видом деятельности указан сбор опасных отходов.
Артем Ежаков