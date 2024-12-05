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15:06, 5 декабря 2024 года

Антициклон принесет в Орловскую область снегопад

6 и 7 декабря ожидаются снежные осадки.

Фото: Ольга Супонева

Орловская область попадет в зону антициклона. Он принесет в регион снегопад, который ожидается уже завтра, 6 декабря.

Об этом сообщает региональный гидрометцентр:

- Орловская область находится в юго-западной периферии антициклона центр которого находится над Вологодской областью. Далее центр антициклона сместится в сторону Татарстана, а наш регион будет находиться в фронтальном разделе. В результате чего ожидаем осадки в виде снега, интенсивность которого может местами возрасти до умеренного. Температурные показатели будут слабоотрицательными, но с последующим затоком теплого воздуха с западных территорий будут иметь слабоположительные значения – до +3 градусов.

По прогнозам синоптиков, с 6 по 8 января на территории области ожидается снег, температура в ночное время -6..-1 градус, днем до +3, юго-восточный ветер скоростью 7-13 м/с.


Ольга СУПОНЕВА
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