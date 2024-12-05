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17:04, 5 декабря 2024 года На Орловщине с визитом находятся сотрудники аппарата детского омбудсмена России Они посетили ряд социальных учреждений и провели круглый стол.





Советники отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка находятся с рабочим визитом в Орловской области. В его рамках они ознакомились с работой Семейного МФЦ на улице Комсомольской в Орле, где ежемесячно консультируют более 500 орловцев, сообщает региональный информационный портал.



Там же прошел круглый стол. Его участники обсудили совершенствование взаимодействия органов власти с некоммерческим сектором в целях сохранения, укрепления и поддержки семьи.



Помимо этого, гости посетили городской образовательный центр для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Теплый дом" в Мценске. Также запланирован прием граждан в мэрии Орла и посещение перинатального центра НКМЦ имени Круглой.



Одна из целей визита сотрудников аппарата детского омбудсмена России – понять, какие сегодня существуют проблемы у неблагополучных семей, чтобы решить их на раннем этапе и не доводить до ситуации, когда детей приходится отправлять в детские дома.



Как отметила руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина, в регионе снижается количество социальных сирот, чьи родители лишены родительских прав, а также существует положительная динамика по принятию детей в замещающие семьи.





Артем Ежаков





