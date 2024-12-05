четверг 5.12.2024 18:19:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:04, 5 декабря 2024 года

На Орловщине с визитом находятся сотрудники аппарата детского омбудсмена России

Они посетили ряд социальных учреждений и провели круглый стол.


Советники отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка находятся с рабочим визитом в Орловской области. В его рамках они ознакомились с работой Семейного МФЦ на улице Комсомольской в Орле, где ежемесячно консультируют более 500 орловцев, сообщает региональный информационный портал.

Там же прошел круглый стол. Его участники обсудили совершенствование взаимодействия органов власти с некоммерческим сектором в целях сохранения, укрепления и поддержки семьи.

Помимо этого, гости посетили городской образовательный центр для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Теплый дом" в Мценске. Также запланирован прием граждан в мэрии Орла и посещение перинатального центра НКМЦ имени Круглой.

Одна из целей визита сотрудников аппарата детского омбудсмена России – понять, какие сегодня существуют проблемы у неблагополучных семей, чтобы решить их на раннем этапе и не доводить до ситуации, когда детей приходится отправлять в детские дома.

Как отметила руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина, в регионе снижается количество социальных сирот, чьи родители лишены родительских прав, а также существует положительная динамика по принятию детей в замещающие семьи.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.