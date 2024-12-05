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19:06, 5 декабря 2024 года Орловские общественники получили поздравления от сотрудников МЧС Торжественная церемония прошла в преддверии Дня добровольца.







В Орле в преддверии Дня добровольца сотрудники МЧС России наградили лучшие добровольные команды и их руководителей. Торжественная церемония прошла в Военно-историческом музее. Воспитанники детских отрядов "Спасарики" и "Орлята", школьники и кадеты Орловщины подготовили творческие номера для тех, кто всегда готов прийти на помощь.



В регионе только пожарных-добровольцев насчитывается пять тысяч человек. При их участии спасатели потушили более 500 возгораний.



В прошлом году добровольные огнеборцы своими силами потушили 22 пожара. На вооружении у них есть и спецтехника – 172 единицы.





Владимир Маряшин





