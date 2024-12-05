Главная » Новости



18:36, 5 декабря 2024 года Орловской "Зеленой роще" поручили вывозить мусор с забитых площадок в течение суток Проблему вывоза отходов обсудили на совещании с главами муниципальных образований.







Орловской "Зеленой роще" и департаменту ЖКХ поручили вывозить мусор в течение суток. Проблему вывоза отходов обсудили на совещании с главами муниципальных образований.



Некоторые перевозчики мусора не соблюдают графики вывоза отходов. Дефицит контейнеров составляет порядка трех тысяч. Не все площадки находятся в надлежащем состоянии.



Ответственным структурам поручено создать реестр переполненных контейнерных площадок и разработать механизм по их систематической уборке.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам: "Прошу включить в протокол "дорожную карту" по исправлению этой ситуации и в городе Орле, и в городе Мценске – к середине следующей недели. Это первое. Второе: я прошу еженедельно губернатору предоставлять информацию о подобных контейнерных площадках с переполнением. Подумайте, как сделать этот мониторинг. С мерами, которые должны занимать не более суток по ликвидации данной ситуации". Также на совещании с докладом выступил генеральный директор "Зеленой рощи" Александр Муромский. По его словам, Орловская область направляют на сортировку 100% ТКО. Также ликвидировано стихийных 577 свалок общим объемом свыше 30,8 тысячи кубических метров. Очищено 112 гектаров территории.







