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18:03, 5 декабря 2024 года На Орловщине обновили 500 километров дорог по нацпроекту Таковы результаты работы за шесть лет.







В Орловской области обновили 511 километров дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его реализация вплотную подошла к завершению. Подрядчикам осталось закончить работы на шести объектах. Все они должны быть сданы до конца 2024-го года.



За шесть лет программы обновили не только трассы: приведены в порядок десятки мостов и путепроводов, включая Красный мост и мост Дружбы в Орле. Всего на реализацию нацпроекта из всех бюджетов было направлено почти 11,7 миллиарда рублей. Плоды этого уже есть – помимо очевидного комфорта водителей и пешеходов, снижается число ДТП: по состоянию на 1 ноября 2024-го года на территории Орловской области в результате ДТП снижение количества погибших составило 5,6%.





Антон Киселёв





