Соглашение с вратарем продлено до конца 2025-го года.
Фото: ФК "Орел"
ФК "Орел" продолжает работу по продлению контрактов с лидерами команды. "Зелено-белые" и вратарь Павел Земсков переподписали соглашение до конца 2025-го года.
Страж ворот "зелено-белых" пришел в команду прошлым летом из "Авангарда" и закрепился в основе в минувшем сезоне. В 26 матчах он пропустил 30 мячей и оформил 10 "сухих" игр.
– Было очень приятно, когда руководство предложило остаться с "Орлом" еще на один год , сразу же согласился. Я считаю, у нас перспективная команда, лучшие болельщики. Эти два фактора дают оптимизм на новый сезон. Будьте с нами, поддерживайте нас, очень жду новый сезон, – прокомментировал продление соглашения Павел Земсков.
Напомним, что ранее на аналогичный срок были продлены соглашения с полузащитниками Сергеем Петерсоном и Максимом Тарасовым, а также защитником Иваном Ставцевым. В межсезонье команду покинули защитник Вадим Ролдугин, а также двое нападающих – Максим Ставцев и Никита Фрасинюк.