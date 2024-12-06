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9:58, 6 декабря 2024 года ФК "Орел" продлил контракт с Павлом Земсковым Соглашение с вратарем продлено до конца 2025-го года.



Фото: ФК "Орел"

ФК "Орел" продолжает работу по продлению контрактов с лидерами команды. "Зелено-белые" и вратарь Павел Земсков переподписали соглашение до конца 2025-го года.



Страж ворот "зелено-белых" пришел в команду прошлым летом из "Авангарда" и закрепился в основе в минувшем сезоне. В 26 матчах он пропустил 30 мячей и оформил 10 "сухих" игр. – Было очень приятно, когда руководство предложило остаться с "Орлом" еще на один год , сразу же согласился. Я считаю, у нас перспективная команда, лучшие болельщики. Эти два фактора дают оптимизм на новый сезон. Будьте с нами, поддерживайте нас, очень жду новый сезон, – прокомментировал продление соглашения Павел Земсков. Напомним, что ранее на аналогичный срок были продлены соглашения с полузащитниками Сергеем Петерсоном и Максимом Тарасовым, а также защитником Иваном Ставцевым. В межсезонье команду покинули защитник Вадим Ролдугин, а также двое нападающих – Максим Ставцев и Никита Фрасинюк.





Артем Ежаков





