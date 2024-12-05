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12:26, 5 декабря 2024 года Орловца заподозрили в призывах к терроризму Он отправлен в СИЗО.





Видео: пресс-служба УФСБ России по Орловской области

В Орловской области 27-летнего жителя региона заподозрили в призывах к террористической деятельности. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ, в одной из социальных сетей он опубликовал призывы к насилию в отношении представителей власти.



Фигурант отправлен в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Также возможен штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы либо иного дохода за период от трех до пяти лет.





Артем Ежаков





