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11:03, 7 декабря 2024 года

Орловчанка приняла участие в патриотической акции в Белгородской области

Она состоялась в седьмой раз.

Фото: пресс-служба российских студенческих отрядов Орловской области

Студентка Орловского музыкального колледжа Анастасия Ашихина отправилась в Белгородскую область, где приняла участие в благотворительной акции "Снежный десант РСО".
Не смогла упустить возможность поехать в Белгород с таким важным делом в сложное для региона время. Нас приняли безумно радушно и тепло. Разумеется, было много работы, которую мы выполняли максимально сплоченно, показывая превосходные результаты, – поделилась впечатлениями Анастасия Ашихина.
Орловчанка рассказала, что ей довелось убирать территорию сквера, высаживать деревья в парке, помогать облагораживать территорию автомеханического техникума и решать другие задачи.
 
Ежегодно студенты, являющиеся членами движения студенческих отрядов, отправляются в глубинки российских регионов и оказывают помощь пожилым людям, семьям мобилизованных, детям и ветеранам войны, проводят культурно-воспитательную, профориентационную и патриотическую деятельность в школах.



Сергей Силаев
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