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12:03, 5 декабря 2024 года В Ливнах изменилась плата за детский сад Постановление вступило в силу 1 декабря.





Глава города Ливны Сергей Трубицин подписал постановление об установлении платы за присмотр и уход за детьми в детских садах райцентра. Документ опубликован на сайте местной администрации и подписан 27 ноября. – Установить ежемесячную родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Ливны в размере 2205 рублей, в группах с круглосуточным пребыванием ребенка – 2326 рублей, – отмечается в документе. Ранее плата составляла 2090 и 2205 рублей соответственно. Документ вступил в силу 1 декабря.





Сергей Силаев





