"Вести-Орел" готовы помочь вам сделать новогоднее профессиональное видеопоздравление

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12:00, 5 декабря 2024 года
"Вести-Орел" готовы помочь вам сделать новогоднее профессиональное видеопоздравлениеПраздники все ближе и ближе, время задуматься о креативном подарке для вашей компании.
Задумываетесь о том, как креативно и интересно поздравить сотрудников своей компании с Новым годом и Рождеством?
"Вести-Орел" готовы помочь вам сделать профессиональное видеопоздравление, которое станет необычным подарком для вашей компании
В результате у вас будет:
Узнать все подробности можно по телефону: 8(4862) 43-62-55.
- красивое видеопоздравление с рассказом о вашей компании;
- видеоролик покажут в телевизионном эфире по согласованию с вами перед Новым годом или на праздничной неделе;
- видеопоздравление останется у вас на память о новогодних праздничных днях.
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