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12:00, 5 декабря 2024 года "Вести-Орел" готовы помочь вам сделать новогоднее профессиональное видеопоздравление Праздники все ближе и ближе, время задуматься о креативном подарке для вашей компании.





Задумываетесь о том, как креативно и интересно поздравить сотрудников своей компании с Новым годом и Рождеством?



"Вести-Орел" готовы помочь вам сделать профессиональное видеопоздравление, которое станет необычным подарком для вашей компании



В результате у вас будет:

красивое видеопоздравление с рассказом о вашей компании;

видеоролик покажут в телевизионном эфире по согласованию с вами перед Новым годом или на праздничной неделе;

видеопоздравление останется у вас на память о новогодних праздничных днях. Узнать все подробности можно по телефону: 8(4862) 43-62-55.







