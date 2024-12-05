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13:41, 5 декабря 2024 года В Ливнах создали молодежный центр Постановление подписал глава города.





Глава города Ливны Сергей Трубицин подписал постановление о создании молодежного центра "Ливны". Документ подписан 2 декабря и опубликован на сайте местной администрации. Учреждение будет бюджетным, координировать и контролировать его работу поручено управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации Ливен. Основной целью деятельности заявлена реализация направлений молодежной политики на территории города. За учреждением закрепят помещение на ул. Карла Маркса, д. 17, его площадь составит без малого 200 квадратных метров. Постановление вступило в силу с момента подписания, контроль за исполнением документа возложен на замглавы администрации города по социальным вопросам.





Сергей Силаев





