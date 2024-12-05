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11:23, 5 декабря 2024 года В Орле тушат кафе на улице Итальянской Причиной ЧП могло стать короткое замыкание.





Видео: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные тушат придорожное кафе на улице Итальянской. Сигнал о происшествии поступил в 9:30. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки.



Пострадавших нет – людей внутри не было. Возгорание локализовано на площади в 80 квадратных метров. С огнем борются 15 человек и четыре единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Артем Ежаков





