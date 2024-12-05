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11:12, 5 декабря 2024 года В Орловской области лоб в лоб влетели "Киа" и ГАЗель Водитель легковушки попал в больницу.



Фото: управление МВД России по Орловской области

В семь часов утра 5 декабря на автодороге М-2 "Крым" в Орловском округе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным управления МВД России по Орловской области, 74-летний водитель "Киа" выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗелью под управлением 57-летнего мужчины. Из-за риска возгорания пожарные пролили машины пеной.



В ДТП пострадал водитель "Киа". Его травмы потребовали госпитализации.





Артем Ежаков





