В Орловской области лоб в лоб влетели "Киа" и ГАЗель
Водитель легковушки попал в больницу.
Фото: управление МВД России по Орловской области
В семь часов утра 5 декабря на автодороге М-2 "Крым" в Орловском округе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным управления МВД России по Орловской области, 74-летний водитель "Киа" выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗелью под управлением 57-летнего мужчины. Из-за риска возгорания пожарные пролили машины пеной.
В ДТП пострадал водитель "Киа". Его травмы потребовали госпитализации.