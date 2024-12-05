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16:28, 5 декабря 2024 года

На орловских ярмарках торговали сомнительным мясом

Вопросы у Россельхознадзора возникли к индивидуальному предпринимателю.


На ярмарках в Орле и области торговали сомнительным мясом. Вопросы у Россельхознадзора возникли к индивидуальному предпринимателю.

Как рассказали в управлении, индивидуальный предприниматель хранил остатки нераспроданного мяса в гараже, пол в котором был застелен картоном. Не было и оборудования для подвеса туш, стеллажей, поддонов для хранения продуктов, а холодильная камера оказалась не оборудована средствами для записи температуры. Также полы, стены, потолок и двери гаража не были доступны для мытья и дезинфекции.

Еще одной претензией ведомства стало то, что гараж в списке поднадзорных объектов не значился, а мясо предприниматель получал ранее дней работы ярмарок.
"Указанные факты свидетельствуют о фактическом получении и хранении животноводческих товаров не по адресам ярмарок, а в ином месте, без оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов на реализуемую на ярмарках продукцию", – отметили в Россельхознадзоре.
В связи с нарушениями предпринимателю выписали штраф, который он поспешил оплатить.


Артем Ежаков
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