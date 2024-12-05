В Орле снова пройдет фестиваль "Музыка добрых сердец"

Благотворительный концерт запланирован на 15 февраля.

В Орле начался отбор участников гала-концерта 13-го межрегионального благотворительного фестиваля-акции "Музыка добрых сердец", который пройдет 15 февраля во всемирный день борьбы с детской онкологией. Мероприятие проведут в КДЦ "Металлург".

Основатель фестиваля Наталья Куприянова в соцсетях сообщила, что отправить заявку можно на почту musicgoodhearts@mail.ru или по ссылке . В письме необходимо предоставить телефон, аккаунт "ВКонтакте", ссылки на видео предлагаемых номеров (два-три номера). Темы выступлений: жизнь, радость, детство, вера в лучшее, надежда и позитив.

Фестиваль "Музыка добрых сердец" создан для помощи онкобольным детям. Певица Наталья Куприянова объединяет творческих людей в память о своем сыне Святославе, чью жизнь унесла онкология.