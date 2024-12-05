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15:01, 5 декабря 2024 года В Кромской и Троснянский районы приедут детские врачи из Орла Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.





В ближайшее время мобильная бригада медиков из Орла осмотрит детей в Кромском и Троснянском районах. Всего выездной диспансеризацией и профосмотрами охватят более 300 детей и подростков, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.



В ноябре и декабре врачи детской поликлиники №1 работали в Урицком, Сосковском, Хотынецком и Знаменском районах области. Детей осмотрели педиатр, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, ортопед, стоматолог, эндокринолог, гинеколог и уролог. У ребят взяли анализы, сделали ЭКГ, УЗИ сердца, щитовидной железы, брюшной полости и репродуктивной системы.



В центре внимания медиков остаются диспансеризация и профосмотры детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или принятых под опеку.





Артем Ежаков





