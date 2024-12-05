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19:45, 5 декабря 2024 года

В двух десятках домов Орла капитально отремонтируют лифты

Ряд постановлений подписан мэром Юрием Парахиным.


Мэр Орла Юрий Парахин подписал семь постановлений городской администрации о проведении капитального ремонта по замене лифтового оборудования многоквартирных домов. Они опубликованы на сайте мэрии.

Капремонт пройдет по следующим адресам:

• ул. Дмитрия Блынского, д. 2а, ул. Кузнецова, д. 2, ул. Металлургов, д. 10, ул. Раздольная, д. 21, ул. Раздольная, д. 23.

• ул. Брестская, д. 10 и 12, ул. Грановского, д. 4, ул. Генерала Жадова, д. 2, ул. Октябрьская, д. 68, пер. Почтовый, д. 14, ул. Пролетарская Гора, д. 11, ул. Полесская, д. 19, ул. Цветаева, д. 5а, пер. Ягодный, д. 4 и 8, пр. Цветочный, д. 4, ул. Машкарина, д. 8, ул. Металлургов, д. 20

• ул. Автовокзальная, д. 77а, ул. Садовского, д. 4.


Артем Ежаков
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