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10:18, 5 декабря 2024 года Трое орловцев ответят перед судом за смерть знакомого Трагедия произошла в ходе пьяного конфликта.



Фото: СУ СК России по Орловской области

В Северном районе Орла трое местных жителей предстанут перед судом. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Как установило следствие, орловцы находились в квартире своего знакомого на улице Силикатной в Орле, где распивали алкоголь. Произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры получил удары по голове и туловищу, после чего он скончался на месте. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области. Мужчины полностью признали вину в преступлении. Уголовное дело направлено в суд.





Сергей Силаев





