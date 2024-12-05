Трое орловцев ответят перед судом за смерть знакомого

|Главная » Новости
10:18, 5 декабря 2024 года
Трое орловцев ответят перед судом за смерть знакомогоТрагедия произошла в ходе пьяного конфликта.
Фото: СУ СК России по Орловской области
В Северном районе Орла трое местных жителей предстанут перед судом. Их обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как установило следствие, орловцы находились в квартире своего знакомого на улице Силикатной в Орле, где распивали алкоголь. Произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры получил удары по голове и туловищу, после чего он скончался на месте. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Мужчины полностью признали вину в преступлении. Уголовное дело направлено в суд.
Сергей Силаев