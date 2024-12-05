Помощь бойцам СВО и их семьям обсудили в Орле

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10:34, 5 декабря 2024 года
Помощь бойцам СВО и их семьям обсудили в ОрлеРечь об этом шла на заседании межведомственной комиссии.
Фото: портал правительства Орловской области
В Орле 4 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Его провела заместитель губернатора в правительстве региона по внутренней политике Ирина Патронова.
– В ходе мероприятия шла речь о завершающем этапе работы по принятию нормативно-правовых актов, регламентирующих меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей в муниципалитетах региона, – сообщили в пресс-службе областного правительства.
На заседании шла речь о закреплении социальных координаторов за ветеранами боевых действий для их сопровождения, получения выплат бойцами и членами их семей, а также об оказании медицинской помощи ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО.
Сергей Силаев