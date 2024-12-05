Помощь бойцам СВО и их семьям обсудили в Орле

Речь об этом шла на заседании межведомственной комиссии.

Фото: портал правительства Орловской области

В Орле 4 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Его провела заместитель губернатора в правительстве региона по внутренней политике Ирина Патронова.

– В ходе мероприятия шла речь о завершающем этапе работы по принятию нормативно-правовых актов, регламентирующих меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей в муниципалитетах региона, – сообщили в пресс-службе областного правительства.

На заседании шла речь о закреплении социальных координаторов за ветеранами боевых действий для их сопровождения, получения выплат бойцами и членами их семей, а также об оказании медицинской помощи ветеранам боевых действий, принимавшим участие в СВО.