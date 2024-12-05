В Орловской области продолжают следить за качеством школьного питания

Одна из проверок заглянула в Знаменскую школу.

В Орловской области продолжают следить за качеством школьного питания. Меню для учеников разнообразное, но первое, второе и салат — обязательны. Бесплатно по закону питаются ученики начальной школы и льготники.

Одна из проверок заглянула в Знаменскую школу. Здесь в две смены учатся больше тысячи детей. Результатами инспекции проверяющие остались довольны.



Но так случается не всегда. Более 100 актов прокурорского реагирования были вынесены за минувший месяц в адрес тех, кто обеспечивает питание детей в орловских школах. Устранение нарушений также взято на контроль.