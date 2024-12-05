Орловские ученые разработали зонд для щадящей диагностики опухолей печени
Новшество оценили хирурги в России и за рубежом.
Научно-технологический центр биомедицинской фотоники ОГУ имени Тургенева поделился с научным сообществом результатами в разработке метода малоинвазивной диагностики опухолей печени. Новые данные высоко оценили не только ученые, но и практикующие хирурги в России и за рубежом.
В Орле разработали зонд для щадящей диагностики опухолей печени. Лазерный луч касается тканей организма человека, на что здоровые и патологические клетки реагируют по-разному. Изучение этих сигналов – основа метода оптической биопсии, который позволяет хирургу распознать типы ткани. Анализ данных проходит в реальном времени.
Оптоволоконный зонд уже доказал свою эффективность на малоинвазивных операциях, которые проводил соавтор ученых – хирург Андриан Мамошин.
Орловские ученые уверены, что в будущем этот метод можно будет применить в эндокринологии, маммологии и других областях медицины.