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12:02, 5 декабря 2024 года Орловские ученые разработали зонд для щадящей диагностики опухолей печени Новшество оценили хирурги в России и за рубежом.







Научно-технологический центр биомедицинской фотоники ОГУ имени Тургенева поделился с научным сообществом результатами в разработке метода малоинвазивной диагностики опухолей печени. Новые данные высоко оценили не только ученые, но и практикующие хирурги в России и за рубежом.



В Орле разработали зонд для щадящей диагностики опухолей печени. Лазерный луч касается тканей организма человека, на что здоровые и патологические клетки реагируют по-разному. Изучение этих сигналов – основа метода оптической биопсии, который позволяет хирургу распознать типы ткани. Анализ данных проходит в реальном времени.



Оптоволоконный зонд уже доказал свою эффективность на малоинвазивных операциях, которые проводил соавтор ученых – хирург Андриан Мамошин.



Орловские ученые уверены, что в будущем этот метод можно будет применить в эндокринологии, маммологии и других областях медицины.





Елена Литинская





