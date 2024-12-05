В Мценске два водителя пострадали в ДТП

Не разъехались "Хавал" и "Киа".

Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В Мценске Орловской области 4 декабря на перекрестке равнозначных дорог на улице Калинина столкнулись "Хавал" и "Киа". Молодой человек за рулем "Киа" ехал по главной дороге, дорогу ему не уступил водитель китайского автомобиля. Также "Хавал" зацепил припаркованный "Ауди".

В итоге пострадали два водителя, они получили телесные повреждения, сообщили в Госавтоинспекции региона. На месте происшествия фельдшер оказал медицинскую помощь мужчинам, оба от госпитализации отказались.

Всего за последние сутки в Орловской области области зафиксировали 14 ДТП, в них пострадали два человека.