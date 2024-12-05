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11:01, 5 декабря 2024 года На Орловщине завершили две крупные стройки из прошлогоднего инвестпослания Андрея Клычкова Введены в эксплуатацию мост в деревне Тайное и школа №53 по улице Зеленина.







Инвестиционное послание губернатора Орловской области Андрея Клычкова в 2024-м году пройдет 10 декабря. Начнется оно в 15:30. Тем временем, на Орловщине завершили две крупные стройки из прошлогоднего инвестпослания. Введены в эксплуатацию мост в деревне Тайное и школа №53 по улице Зеленина.



Также активно продолжается строительство межвузовского кампуса, которого глава региона добивался несколько лет. Будущие студенческие общежития уже приобретают очертания. Лабораторный комплекс находится на стадии монолитных работ на цокольном этаже. На проект предусмотрено 9,7 миллиарда рублей. На оснащение оборудованием Минобрнауки будет выделять деньги отдельно.





Антон Киселёв





