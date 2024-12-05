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9:33, 5 декабря 2024 года В Орле осудят группу обнальщиков маткапитала В мошенничестве при получении выплат обвиняются 33 человека.





Заводской районный суд Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 33 человек. Им вменяют мошенничество при получении выплат, рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Общий ущерб составил 13,8 миллиона рублей.



По версии следствия, преступную схему разработал житель Волгоградской области. В группу вошли шестеро его знакомых и родственников.



Как следует из материалов дела, через кредитный потребительский кооператив с владельцами сертификатов на маткапитал были заключены фиктивные договоры займов на строительство жилья. В преступную деятельность оказались вовлечены 26 граждан, имеющих право на получение соцвыплат. Подложные документы о распоряжении маткапиталом передали в пенсионный фонд для получения денег. Далее средства поступали на подконтрольный группе расчетный счет кооператива в качестве оплаты фактически не имевшихся задолженностей по займам.





Артем Ежаков





