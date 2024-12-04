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21:25, 4 декабря 2024 года Андрей Клычков: "Открытие движения по Колхозному мосту запланировано на конец года" Глава региона анонсировал дату открытия переправы во время прямого эфира.



Фото: Юрий Парахин, телеграм

Движение по Колхозному мосту в Орле откроется в конце декабря. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.



- Город мне доводил такую информацию, на 27-28 декабря запланировано открытие, - ответил губернатор на вопрос одного из местных жителей.



Как уже сообщал сайт "Вести-Орел", работы на объекте подходят к завершению. Мост, по последним данным, готов на 85%.



Весной будущего года здесь продолжатся и завершатся работы по благоустройству.











Ольга СУПОНЕВА





