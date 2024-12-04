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21:14, 4 декабря 2024 года В Орловской области установили имена 31 погибшего солдата Бойцов перезахоронили в рамках "Вахты Памяти".



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области удалось восстановить имена 31 погибшего в Великой Отечественной войне солдата. Таковы итоги "Вахты Памяти" сезона 2024 года.



Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел Вконтакте 4 декабря. Итоги акции подвели в Орле накануне.



- С 22 апреля по 1 ноября на Орловщине прошли три этапа "Вахты Памяти". Участие в ней принимали более 1800 человек из 14 субъектов страны. Были найдены останки 255 бойцов. Удалось восстановить имена 31 защитника Отечества. В районах области состоялись торжественные захоронения бойцов. Появилась новая традиция – передавать останки бойцов их потомкам для погребения на малой Родине, - отметил глава региона.











Ольга СУПОНЕВА





