В Орловской области установили имена 31 погибшего солдата
Бойцов перезахоронили в рамках "Вахты Памяти".
Фото: архив "Вестей"
В Орловской области удалось восстановить имена 31 погибшего в Великой Отечественной войне солдата. Таковы итоги "Вахты Памяти" сезона 2024 года.
Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел Вконтакте 4 декабря. Итоги акции подвели в Орле накануне.
- С 22 апреля по 1 ноября на Орловщине прошли три этапа "Вахты Памяти". Участие в ней принимали более 1800 человек из 14 субъектов страны. Были найдены останки 255 бойцов. Удалось восстановить имена 31 защитника Отечества. В районах области состоялись торжественные захоронения бойцов. Появилась новая традиция – передавать останки бойцов их потомкам для погребения на малой Родине, - отметил глава региона.