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20:55, 4 декабря 2024 года Под Орлом отремонтировали путепровод на железной дороге На обходе поселка Нарышкино.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области завершился ремонт путепровода на железной дороге. Речь идет об участке на обходе поселка Нарышкино.



Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел в соцсетях 4 декабря.



- Специалисты ФКУ "Упрдор Москва-Бобруйск" завершили работы на путепроводе через железную дорогу на 28 километре автомобильной дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в Орловской области, - сообщил глава региона.



Губернатор также рассказал, что состоялось совещание по вопросам безопасности на железной дороге. Принят ряд решений.











Ольга СУПОНЕВА





