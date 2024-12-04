Под Орлом отремонтировали путепровод на железной дороге
На обходе поселка Нарышкино.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области завершился ремонт путепровода на железной дороге. Речь идет об участке на обходе поселка Нарышкино.
Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира, который он провел в соцсетях 4 декабря.
- Специалисты ФКУ "Упрдор Москва-Бобруйск" завершили работы на путепроводе через железную дорогу на 28 километре автомобильной дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь в Орловской области, - сообщил глава региона.
Губернатор также рассказал, что состоялось совещание по вопросам безопасности на железной дороге. Принят ряд решений.