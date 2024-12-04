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18:58, 4 декабря 2024 года Изъятые у жителей Орла охотничьи ружья передали бойцам СВО Такое оружие эффективно в борьбе с малоразмерными беспилотниками.



Фото: архив "Вестей"

Конфискованные у жителей Орловской охотничьи ружья передали на фронт. Назаконное оружие поможет бойцам в СВО в борьбе с малоразмерными вражескими дронами.



Всего в зону боевых действий, в одну из частей, передано 18 единиц конфискованного оружия. Это ружья 12-го и 16-го калибра помогут в выполнении задач спецоперации.



- Орловцы также могут оказать фронту добровольную помощь и сдать зарегистрированное гражданское оружие для нужд вооруженных сил, - рассказал Виктор Ермаков, начальник ЦЛРР территориального Управления Росгвардии.





Ольга СУПОНЕВА





