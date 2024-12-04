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18:43, 4 декабря 2024 года В Орле задержан гендиректор фирмы ООО "Монолитстрой" В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве дорог.



Фото: архив "Вестей"

В Орле задержан гендиректор фирмы ООО "Монолитстрой". Его подозревают в причастности к мошенничеству при строительстве дорог в облцентре.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. В качестве подозреваемого руководитель фирмы проходит в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве и покушении на мошенничество при строительстве дороги по улице Орловских партизан, а также ремонте других дорог в регионе.



Меру пресечения фигуранту изберет суд.













Ольга СУПОНЕВА





