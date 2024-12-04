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20:48, 4 декабря 2024 года Орловские школьники написали итоговое сочинение В областной столице испытание прошли 1364 одиннадцатиклассника, а в целом по области — более 2,7 тысячи.





4 декабря российские одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение по русскому языку. Это испытание является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации.



Как сообщили в мэрии Орла, сегодня сочинение написали 1364 одиннадцатиклассника из школ города, а всего по области — более 2,7 тысячи. Результаты придут не позднее 18 декабря.



В случае неудачи переписать сочинение можно 5 февраля и 9 апреля. Тогда же смогут сдать те, кто не смог участвовать в сегодняшнем испытании по уважительным причинам или по состоянию здоровья не дописал работу.





Артем Ежаков





