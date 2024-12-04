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15:27, 4 декабря 2024 года Орловец осужден на 18 лет за убийство кромской пенсионерки Он забил женщину молотком и похитил деньги.







В Орле к 18-ти годам колонии строгого режима приговорили ранее судимого 37-летнего жителя Кромского района. Его признали в виновным в разбое и убийстве, сопряженном с ним.



Как рассказали в пресс-службах СУ СК России по Орловской области и прокуратуры, трагедия случилась в августе в Кромах. Нетрезвый мужчина пришел домой к знакомой 79-летней пенсионерке и напал на беспомощную женщину, забив ее молотком. Осужденный забрал 32 тысячи рублей и мобильный телефон, принадлежащие убитой.





Артем Ежаков





