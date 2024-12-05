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9:58, 5 декабря 2024 года В Орле благодаря дружинникам выявлено почти полсотни правонарушений Добровольцы регулярно выходят в рейды с полицейскими.







В Орле полицейские, члены общественного совета при управлении МВД России по региону и народные дружинники вышли в профилактический рейд.



Добровольцы помогают выявить нарушения, пресечь преступления и ведут профилактическую работу. Например, раздают памятки, как не попасться на удочку мошенников.



За 10 месяцев 2024-го года в областном центре к охране общественного порядка были привлечены 153 человека. В ходе таких рейдов выявлено 44 административных правонарушения. Кроме этого, вместе с дружинниками участковые распространили свыше 700 памяток.





Антон Сорокин





