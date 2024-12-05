В Орле благодаря дружинникам выявлено почти полсотни правонарушений
Добровольцы регулярно выходят в рейды с полицейскими.
В Орле полицейские, члены общественного совета при управлении МВД России по региону и народные дружинники вышли в профилактический рейд.
Добровольцы помогают выявить нарушения, пресечь преступления и ведут профилактическую работу. Например, раздают памятки, как не попасться на удочку мошенников.
За 10 месяцев 2024-го года в областном центре к охране общественного порядка были привлечены 153 человека. В ходе таких рейдов выявлено 44 административных правонарушения. Кроме этого, вместе с дружинниками участковые распространили свыше 700 памяток.