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20:06, 4 декабря 2024 года Юным орловцам рассказали о достижениях орловских селекционеров Для ребят провели экскурсию в Орловском научном центре зернобобовых и крупяных культур.







Юным орловцам рассказали о достижениях орловских селекционеров. Для ребят провели экскурсию в Орловском научном центре зернобобовых и крупяных культур.



Начиналось развитие центра в 1956-м году с небольшой опытной станции. За это время учеными было создано 250 сортов разных сельскохозяйственных культур, которые теперь широко во всем мире. Наш корреспондент Анастасия Миносьян узнала о достижениях орловских ученых и расспросила школьников об их планах на будущую профессию.





Анастасия Миносьян





