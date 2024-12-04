В Орле прошел творческий вечер Ирины Хрисаниди

Уже 30 лет она работает в детской музыкальной школе №1.

В Орле прошел юбилейный концерт композитора и педагога Ирины Хрисаниди. Вот уже 30 лет она преподает хоровые и вокальные дисциплины в детской музыкальной школе №1 имени Калинникова.



Насладиться вечером пришли сотни поклонников творчества Ирины Хрисаниди. В торжественной обстановке имениннице вручили почетные награды.



В активе Ирины Хрисаниди – более 20 выпущенных альбомов. 1 августа 2013-го года ее имя внесли в Книгу Почета города Орла.