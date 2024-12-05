четверг 5.12.2024 12:44:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

8:45, 5 декабря 2024 года

Жители Орловской области сдали более 600 тысяч монет

Это порядка 3,3 миллиона рублей.


В Орловской области за время проведения всероссийской акции жители региона сдали 639 тысяч монет. "Монетная неделя" проходила с 7 по 20 октября.
 
В последний раз в акции приняли участие не только отделения банков, но и некоторые магазины. Жители региона сдавали монеты не только в Орле, но и в 12 райцентрах. Одна из участниц акции сдала почти полторы тысячи монет.
Как показал опыт проведения подобных акций, у многих из нас дома без дела лежит мелочь на внушительные суммы. Обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на счет – отличный способ оптимизировать свой бюджет, – напомнила начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Алла Верижникова.



Сергей Силаев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.