Жители Орловской области сдали более 600 тысяч монет

Это порядка 3,3 миллиона рублей.

В Орловской области за время проведения всероссийской акции жители региона сдали 639 тысяч монет. "Монетная неделя" проходила с 7 по 20 октября.

В последний раз в акции приняли участие не только отделения банков, но и некоторые магазины. Жители региона сдавали монеты не только в Орле, но и в 12 райцентрах. Одна из участниц акции сдала почти полторы тысячи монет.