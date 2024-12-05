Жители Орловской области сдали более 600 тысяч монет

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8:45, 5 декабря 2024 года
Жители Орловской области сдали более 600 тысяч монетЭто порядка 3,3 миллиона рублей.
В Орловской области за время проведения всероссийской акции жители региона сдали 639 тысяч монет. "Монетная неделя" проходила с 7 по 20 октября.
В последний раз в акции приняли участие не только отделения банков, но и некоторые магазины. Жители региона сдавали монеты не только в Орле, но и в 12 райцентрах. Одна из участниц акции сдала почти полторы тысячи монет.
– Как показал опыт проведения подобных акций, у многих из нас дома без дела лежит мелочь на внушительные суммы. Обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить их на счет – отличный способ оптимизировать свой бюджет, – напомнила начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций орловского отделения Банка России Алла Верижникова.
Сергей Силаев