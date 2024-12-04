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14:02, 4 декабря 2024 года Орловские спасатели наградили добровольцев При их участии потушено более 500 пожаров.







В Орле в преддверии Дня добровольца сотрудники МЧС России наградили лучшие добровольные команды и их руководителей. Торжественная церемония прошла в Военно-историческом музее.



В регионе только пожарных-добровольцев насчитывается пять тысяч человек. При их участии спасатели потушили более 500 возгораний.





Владимир Маряшин





