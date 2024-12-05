Орловцев приглашают обучиться на футбольного судью
Набор объявила школа молодого арбитра.
Орловцев приглашают обучиться на футбольного судью. Набор объявила "Школа молодого арбитра".
В сообщении региональной федерации футбола указано, что для обучения не требуется специальной подготовки и футбольного прошлого. Достаточно любить игру и иметь желание стать ее частью. Ведут занятия ассистенты второй лиги Евгений Тимофеев и Виктор Махрин. "Школа молодого арбитра" стартует 17 декабря. Все подробности – в соцсетях региональной федерации.