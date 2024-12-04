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17:04, 4 декабря 2024 года Орловский "Народный фронт" передал десанту стройматериалы для блиндажей На передовую уехал груз из досок, гвоздей и печей.





Орловский "Народный фронт" передал десанту стройматериалы для строительства блиндажей на новых направлениях специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения.



Посылку собрали совместно с предпринимателями и партнерами из Глазуновского района. В груз вошли 15 кубометров доски и 300 килограммов гвоздей. Также волонтеры изготовили 20 мобильных печек для обогрева укрытий.





Артем Ежаков





