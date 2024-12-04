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18:02, 4 декабря 2024 года Заболеваемость ОРВИ в Орловской области стабилизировалась Ими заболели 4,4 тысячи человек – как и на позапрошлой семидневке.





В Орловской области с 25 ноября по 1 декабря ОРВИ заболели порядка 4,4 тысячи человек. Это на том же уровне, что и в позапрошлую семидневку. Немного выросла доля пациентов в возрасте до 14 лет – с 50,9% до 53,8%. Данные представили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться, в этот раз с 280 до 212 случаев. Падение составило почти четверть.



Вот уже две недели в регионе активно циркулируют возбудители COVID-19, риновирусы, бокавирусы. Отмечены находки респираторно-синцитиальных вирусов, вирусов парагриппа, аденовирусов, вирусов гриппа. От последнего тем временем привито 48,8% населения области. Это 337,7 тысячи человек.





Артем Ежаков





