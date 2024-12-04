Врачи Орловской клинической больницы приедут в Кромы и Плещеево
Местных жителей осмотрят кардиолог и невролог.
В декабре мобильная бригада областной консультативной поликлиники проведет прием пациентов в двух районах Орловщины. 5 декабря кардиолог и невролог осмотрят пациентов Кромского района, 12 декабря они же приедут в Плещеевскую ЦРБ. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.
В уходящем году медики ООКБ осмотрели более чем 800 пациентов в 20 районах области. В районы выезжали кардиолог, невролог, офтальмолог и эндокринолог. Такая практика продолжается уже второй год. Пациентов, которым нужна помощь специалистов из Орла, заранее отбирают в местных ЦРБ.