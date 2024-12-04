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14:31, 4 декабря 2024 года Врачи Орловской клинической больницы приедут в Кромы и Плещеево Местных жителей осмотрят кардиолог и невролог.





В декабре мобильная бригада областной консультативной поликлиники проведет прием пациентов в двух районах Орловщины. 5 декабря кардиолог и невролог осмотрят пациентов Кромского района, 12 декабря они же приедут в Плещеевскую ЦРБ. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.



В уходящем году медики ООКБ осмотрели более чем 800 пациентов в 20 районах области. В районы выезжали кардиолог, невролог, офтальмолог и эндокринолог. Такая практика продолжается уже второй год. Пациентов, которым нужна помощь специалистов из Орла, заранее отбирают в местных ЦРБ.





Артем Ежаков





