В Орловской области всю ночь действовал сигнал об опасности атаки БПЛА

О сбитии в регионе дронов не сообщалось.

В Орловской области с вечера 3 декабря и до утра 4 декабря действовало предупреждение об опасности атаки БПЛА. Силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения возможной атаки беспилотников.

Сигнал поступил от МЧС в 22:30 накануне, а в 8:30 сегодняшнего утра был дан отбой. В Минобороны сообщили, что в российских регионах были сбиты беспилотные летательные аппараты, в том числе в соседних с Орловской Брянской, Курской и Калужской областях. Всего за ночь и раннее утро было уничтожено 35 вражеских дронов.